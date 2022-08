Taiwan-Konflikt „Das ist der Testlauf für den Ernstfall“ – Asienexperten warnen vor fatalen Kettenreaktionen

China bedroht Taiwan mit beispiellosen Manövern. Beginnt im Pazifik die nächste globale Krise? So bewerten Militärstrategen die Lage rund um Taiwan.

Drohgebärden in Richtung Taiwan. (Foto: dpa) Chinesische Luftwaffe

Am zweiten Tag nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi stehen in Peking die Zeichen auf Aggression. China verstärkt seine Strafmaßnahmen: Die Volksrepublik setzt ihre bislang größten Manöver in den Gewässern um Taiwan fort.

Zugleich verhängt sie Sanktionen gegen Pelosi und setzt den Dialog mit militärischen Spitzenvertretern der USA aus. Lässt China den Konflikt weiter eskalieren? Militärexperten warnen: Sollte die Situation sich zuspitzen, könnte dies eine Krise werden, die weitaus massiver ist als die um die Ukraine.

Militärexperten aus Taiwan und den USA reagieren mit großer Besorgnis auf die Machtdemonstrationen. Sun Shao-cheng, ehemaliger taiwanesischer Militär und heute Asienexperte an der renommierten US-Militärakademie The Citadel in Charleston, erinnert an die letzte Taiwan-Krise. 1996 versuchte China ebenfalls, den Inselstaat mit militärischen Drohgebärden einzuschüchtern. „Doch die aktuellen Manöver sind weit aggressiver als damals“, meint der Militärexperte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen