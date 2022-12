Ukraine-Konferenz 46 Staaten sagen der Ukraine Hilfen für den Winter zu – ein großes Land ist nicht dabei

Dutzende Länder haben der Ukraine bei einer Geberkonferenz Geld und Hilfsgüter im Wert von einer Milliarde Euro zugesagt. Frankreich übernimmt dabei eine besondere Rolle.

Frankreich will die humanitäre Nothilfe für den Winter für die Ukraine besser koordinieren und die riesige Baustelle der Rekonstruktion des Landes vorbereiten. (Foto: IMAGO/photothek) Emmanuel Macron

Paris Den Menschen in der Ukraine soll mit etwa einer Milliarde Euro über den Winter geholfen werden. Es handele sich um Spenden und Sachmittel, sagte Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna auf einer Geberkonferenz in Paris am Dienstag.

Fünf Themen dominierten das besprochene Hilfsprogramm: Wasser, Nahrungsmittelversorgung, Energie, Transport und Gesundheit. Die Nothilfe soll noch vor dem Winter kommen. Außerdem wurde über den Wiederaufbau der Ukraine gesprochen, für den sich unter anderem etwa 700 französische Unternehmen positionieren, für Immobilien, Straßenbau, Digitales, Energie oder Landwirtschaft.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die multinationale Konferenz eröffnet und von „Kriegsverbrechen“ der Russen gesprochen, die nicht unbestraft bleiben würden. Bei dem Gipfeltreffen gehe es darum, den Widerstand der Ukraine zu stärken. Frankreich will die humanitäre Winternothilfe für die Ukraine besser koordinieren und die Baustelle für die Rekonstruktion des Landes vorbereiten.