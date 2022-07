Ukraine-Krieg Entspannung im Getreidestreit: Warum der Weizenpreis dennoch steigen wird

Der Hafen von Odessa könnte bald wieder für Agrarexporte öffnen. Allerdings bremsen ukrainische Landwirte Erwartungen: Sie können ihre Lieferungen nur mit Verzögerung aufnehmen.

Wird bald wieder ukrainisches Getreide über das Schwarze Meer auf die Weltmärkte kommen? (Foto: dpa) Getreide

Wien Vergangene Woche gab es in Istanbul einen Sitzungsmarathon, nun gehen die Weizenverhandlungen in die zweite Runde. Offenbar rückt ein Durchbruch näher: In dieser Woche wollen sich die Ukraine und Russland erneut treffen, um eine endgültige Einigung über den Abtransport von ukrainischem Getreide auf die Weltmeere zu erzielen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verbreitete Montagmorgen bereits Optimismus, dennoch warnte er: „Das ist kein diplomatisches Spiel, von dieser Einigung hängen Zehntausende Menschenleben ab.“

Man sei „einen entscheidenden Schritt vorangekommen“, hatte UN-Generalsekretär Antonio Guterres bereits vergangene Woche nach Gesprächen in Istanbul gesagt. Dort saßen russische und ukrainische Militärs gemeinsam mit Vermittlern der Türkei und der Uno am Verhandlungstisch.

