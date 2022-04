Ukraine-Krieg EU bereitet Ölsanktionen gegen Russland vor – Deutschland gibt Blockadehaltung auf

Die Bundesregierung würde Sanktionen gegen russische Öllieferungen nicht nur mittragen, sie macht sich inzwischen sogar dafür stark. Doch gravierende Bedenken bleiben.

Kann ein Ölembargo gegen Russland dabei helfen, den Krieg in der Ukraine schneller zu beenden? (Foto: dpa) Drehrad an einer Hochdruckleitung in der Mineralölraffinerie Oberrhein in Karlsruhe

Brüssel Überraschend hat Deutschland seinen Widerstand gegen Ölsanktionen aufgegeben, um Russland zum Einlenken im Ukrainekrieg zu bewegen. Die EU-Kommission wird die Strafmaßnahmen voraussichtlich schon nächste Woche auf den Weg bringen, wie am Freitag aus EU-Kreisen in Brüssel verlautete.

Wochenlang hatte Deutschlands EU-Botschafter Michael Clauß in Brüssel den Bremser gegeben und vor allzu weitreichenden Russland-Sanktionen warnen müssen. Zu groß war in Berlin die Angst vor den wirtschaftlichen Kosten. Am Mittwoch endlich konnte Clauß in die Offensive gehen.

Im Ausschuss der Ständigen Vertreter, dem wichtigsten Steuergremium der EU, ergriff er gleich als Zweiter das Wort. Deutschland werde ein umfangreiches neues Sanktionspaket, das sechste inzwischen, nicht nur mittragen, sondern fordere dieses aktiv ein, kündigte Clauß an.

Nicht nur das große russische Finanzinstitut Sberbank solle vom Zahlungsdienstleister Swift ausgeschlossen werden, auch sei die Zeit für Ölsanktionen gekommen. Die Kollegen aus den anderen EU-Mitgliedstaaten schauten sich verdutzt an.

