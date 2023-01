 Ukraine-Krieg: Kiew hofft auf „Führungsrolle“ Frankreichs bei Kampfjet-Lieferungen

Der ukrainische Verteidigungsminister ist zum ersten bilateralen Besuch in einer europäischen Hauptstadt nach Paris gereist. Sein französischer Amtskollege macht einige konkrete Zusagen.

Die Maschinen werden bei der französischen Luftwaffe nach und nach ausgemustert. (Foto: Reuters) Französische Kampfjets Mirage 2000-5 vor einem Einsatz über Libyen 2011.

Paris Für Oleksij Resnikow war es der erste bilaterale Besuch in einer europäischen Hauptstadt: Der ukrainische Verteidigungsminister traf am Dienstag in Paris zunächst den französischen Verteidigungsminister Sébastien Lecornu und dann Präsident Emmanuel Macron. Die Hoffnungen in Kiew scheinen groß, dass Frankreich bei der heiß diskutierten Lieferung westlicher Kampfjets als eine Art Eisbrecher agiert – so wie Anfang Januar, als Macron mit der Zusage vorpreschte, der Ukraine Spähpanzer bereitzustellen.

Resnikow sagte bei einer Pressekonferenz mit Lecornu, er wünsche sich eine „Führungsrolle“ der Franzosen bei den Kampfflugzeugen. „Darum bin ich da.“ Dem Vernehmen nach hat Kiew ein besonderes Auge auf die Mirage-Jets geworfen, die von den französischen Streitkräften derzeit schrittweise ausgemustert und durch die modernere Rafale ersetzt werden.