Ukraine-Krieg Leichen auf den Straßen, Überlebende in Kellern – Was Oleg, 19, im zerbombten Mariupol sah

Mit jedem Tag des russischen Angriffskriegs wird Mariupol mehr zum Synonym für die brutale Vernichtung einer ganzen Stadt. Oleg ist entkommen – aber nicht in Sicherheit.

Irgendwann komme der Punkt, an dem man keine Angst mehr habe, an dem man die Raketen, Bomben, Granaten nicht mehr höre. An denen man nur noch funktioniere, um zu überleben. Für Oleg hätte an so einem Moment alles vorbei sein können.

Um Besorgungen zu machen, verlässt der 19-jährige Student mit seinem Vater an einem Kriegstag den Keller in Mariupol, in dem seine Familie sich vor Bomben versteckt, so erzählt Oleg es am Telefon.

Sie hören einen Schuss, dann das Pfeifen eines Sprengkörpers. Sie rennen, das Pfeifen wird lauter. Sekunden später schlägt die Granate vor ihnen auf. Sie explodiert nicht. „Noch nie bin ich dem Tod so nahe gekommen“, sagt Oleg.

Oleg ist der Hölle entflohen, so beschreibt er seine Heimatstadt Mariupol. „Mein ganzes Leben habe ich dort verbracht, ohne je an einen Umzug zu denken“, sagt er. „Jetzt hat die russische Armee alles niedergebombt, niedergebrannt, vernichtet.“

