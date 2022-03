Ukraine-Krieg „Mama, wir wurden betrogen“: Schlechte Logistik, kaum Motivation – wie steht es um die russische Armee?

Soldaten, die zum Kriegseinsatz gezwungen wurden, kaum zu essen haben und keine Ahnung, wofür sie kämpfen. Berichte über einen schlechten Zustand der russischen Truppen häufen sich.

Mama, wir wurden betrogen!, habe ihr Sohn am Telefon geschrien. Er, Pawel Abramow, 23, russischer Soldat, habe sie von der belarussisch-ukrainischen Grenze angerufen, es sei spät am Abend des 23. Februar gewesen, kurz vor dem Einmarsch der russischen Truppen in das Nachbarland.

So beschreibt es Abramows Mutter der russischen „Nowaja Gaseta“. Die Zeitung – eines der wenigen unabhängigen Medien Russlands – gibt an, die Geschichte mit Dokumenten verifiziert zu haben, überprüfen lässt sich das jedoch nicht.

Die Redaktion hat den Text mittlerweile von ihrer Webseite gelöscht, nachdem das russische Parlament ein Gesetz verabschiedete, das bis zu 15 Jahre Haft für „Falschmeldungen“ über die russische Armee vorsieht. In Internetarchiven ist der Artikel noch aufrufbar.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen