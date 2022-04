Ukraine-Krieg Melnyk macht Ampel-Minister schwere Vorwürfe: „Habeck ist der Einzige in der Regierung, der auf meine SMS antwortet“

Der ukrainische Botschafter fühlt sich von der deutschen Politik im Stich gelassen. Dem Bundespräsidenten wirft er ein „Spinnennetz“ von Russland-Kontakten vor.

Vor der Residenz des ukrainischen Botschafters in Berlin-Dahlem stehen zwei Polizisten. Früher hatte Andrij Melnyk keinen Polizeischutz, nach dem russischen Überfall auf sein Land hat sich das geändert. Die Folgen des Krieges sind auch in der Villa selbst spürbar. „Wir sind jetzt hier zu neunt“, sagt der Botschafter, der seit 2015 mit seiner Frau Switlana, einer Völkerrechtlerin, und den beiden Kindern in Berlin lebt. Seine Schwiegermutter, die Schwägerin und drei Nichten sind vor dem Krieg aus Kiew geflohen und in der Residenz untergekommen. Der Schwager blieb in der ukrainischen Hauptstadt und auch der Schwiegervater, obwohl er das Land verlassen dürfte. Melnyks Mutter ist noch in Lwiw.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen