Ukraine-Krieg Putin will statt Getreidedeal ein Gas-Verteilerzentrum in der Türkei

Das Getreideabkommen sicherte Milliarden Tonnen an wichtigen Lebensmitteln für die Welt. Eine Neuauflage ist vorerst gescheitert – offenbar auch am komplizierten Verhältnis von Putin und Erdogan.

Der russische Präsident Wladimir Putin (l.) begrüßt seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan bei dessen Ankunft. (Foto: dpa) Türkischer Präsident Erdogan in Russland

Istanbul, Düsseldorf Der russische Präsident macht Druck auf die Türkei, einen neuen Hub einzurichten, über den Moskau Gas in die Türkei leiten und weiterexportieren kann.

Wladimir Putin sagte bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Montag in Sotschi, er wolle vor allem über eine engere Zusammenarbeit mit der Türkei in Energiefragen beraten. Er hoffe, dass die Gespräche über ein Gas-Verteilzentrum in der Türkei bald abgeschlossen werden könnten.

Russland sei immer ein zuverlässiger und verantwortungsbewusster Gaslieferant gewesen, sagte Putin laut Agentur Tass nach dem Treffen. Die türkische Wirtschaft solle auch weiterhin mit diesem günstigen, hocheffizienten und umweltfreundlichen Kraftstoff versorgt werden.

„Darüber hinaus sind wir bereit, ihn über die Türkei zu exportieren“, sagt Putin. Der russische Gaskonzern Gazprom habe eine Roadmap zur Errichtung eines Hubs vorgelegt. Zusammen mit dem türkischen Gasimporteur Botas solle nun eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, um rechtliche Fragen zu klären.