Ukraine-Krieg Spenden für den Krieg: Die Ukraine macht jetzt Crowdfunding für Drohnen

Spendensammeln über das Internet ist längst etabliert. Ein ukrainischer Entertainer will über diesen Weg jetzt an Geld für Drohnen kommen.

Die Ukraine finanziert ihre Armee nun zusätzlich durch Crowdfunding. Drohnen der Ukraine

Eigentlich kennen viele Ukrainer:innen Serhiy Prytula mit seinem Drei-Tage-Bart und verschmitzten Lächeln als das Gesicht einer Talent-Show oder als Moderator des Gesangswettbewerbs „Vidbir“, bei dem die ukrainischen Kandidat:innen für den Eurovision Song Contest ausgewählt werden.

Zwischendurch versuchte er sich auch als Politiker und kandidierte für das ukrainische Parlament sowie für den Bürgermeisterposten in Kiew. Seit der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, kämpft Prytula als Freiwilliger in der ukrainischen Armee. Seine Berühmtheit nutzt er weiterhin – etwa um unbemannte Kampfdrohnen und Militärausrüstung für die Armee zu finanzieren.

Damit ist er nicht der einzige, der zu Crowdfundings für Drohnen, Waffen und Schutzausrüstung zugunsten der Ukraine aufruft. Die ukrainische Nationalbank hat ein Spendenkonto eingerichtet, auf das man über den Zahlungsdienst Paypal Geld für das ukrainische Militär spenden kann.

