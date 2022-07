Urlaub trotz Hitzewelle Waldbrände in Ferienländern – was Touristen jetzt wissen müssen

In Europa herrschen Rekordtemperaturen, vielerorts drohen Waldbrände. Kann man den Urlaub nun kostenlos stornieren? Fragen und Antworten im Überblick.

Waldbrand in der Nähe der Dune du Pilat in Frankreich. (Foto: imago images/NurPhoto) Dune du Pilat in Frankreich

Berlin Mitten in der Hauptferienzeit rollt eine Hitzewelle über Europa hinweg, die auch Dürre und Waldbrände mit sich bringt. In einigen Ferienländern wüten aufgrund von Rekordtemperaturen, Trockenheit und starken Winden bereits große Waldbrände. Viele Deutsche haben ihren Urlaub am Atlantik und am Mittelmeer allerdings bereits vor Monaten gebucht.

Wie ist die aktuelle Lage? Sollte der Flug trotz Waldbrand im Urlaubsland noch angetreten werden? Und welche Stornierungsregelungen muss man beachten, wenn es im Urlaubsland brennt? Wir klären die wichtigsten Fragen und Antworten.

In welchen Ländern herrschen aktuell Waldbrände?

Gleich mehrere Länder in Südeuropa sind in diesem Sommer von Waldbränden betroffen: Dazu zählen Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und Griechenland. Allgemein sind die Brände jedoch örtlich begrenzt, bislang sind bekannte Urlaubsregionen kaum bedroht.

