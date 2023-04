Tesla liefert weniger Autos aus, als erwartet. Analysten rechnen daher mit neuen Rabatten für 2023. Das dürfte den Rest der Autobranche weiter unter Druck setzen.

Tesla will in Shanghai eine Batteriefabrik bauen. (Foto: Reuters) Tesla in Shanghai

New York In einer Woche will Tesla neue Quartalszahlen vorlegen. Geht es nach US-Analysten, dürfte der Konzern auch bald weitere Preissenkungen ankündigen. Mehrere Anfang der Woche veröffentlichte Analysen erwarten für 2023 neue Rabatte. „Wir halten weitere Preissenkungen für wahrscheinlich“, schrieb etwa Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi.

Erst am Freitag hatte Tesla die Preise für alle US-Modelle gesenkt, wobei die Modelle 3 und Y um mindestens 1000 Dollar billiger wurden, die teureren Modelle S und X um 5000 Dollar. Es waren bereits die dritten Preissenkungen in diesem Jahr.

