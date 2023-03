Series-B-Runde Software-Start-up Hygraph sammelt 30 Millionen Euro ein

Das Berliner Unternehmen konnte in seiner Finanzierungsrunde neue Investoren überzeugen. Nach der SVB-Pleite gibt das Halt. Auch Hygraph hatte Kontakte zur gescheiterten US-Bank.

Die beiden Gründer und ihr Team haben 30 Millionen Euro eingesammelt. Hygraph-Grüner Daniel Winter und Michael Lukaszczyk

Frankfurt Der Content-Management-Anbieter Hygraph aus Berlin hat in einer neuen Finanzierungsrunde seine Bewertung auf mehr als 100 Millionen Euro gesteigert. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, stellen Investoren dem Software-Start-up 30 Millionen Euro in einer sogenannten Series-B-Runde zur Verfügung. So werden Eigenkapitalspritzen für Unternehmen genannt, die schon erste Finanzierungsrunden – etwa wie Pre-Seed, Seed und Series-A - eingesammelt haben.

Das Geld kommt nicht nur von Bestandsinvestoren wie Peak und Openocean, sondern auch von neuen Geldgebern. Das gilt als Zeichen für die Chancen, die dem Unternehmen zugebilligt werden. Unter anderem sind die Investoren von One Peak und Spryker-Mitgründer Boris Loschkin bei Hygraph eingestiegen.

Nach dem Einbruch der Bewertungen von Technologiewerten in den vergangenen Monaten bekommen Start-ups derzeit wesentlich schwerer neues Geld als noch im Jahr 2021.