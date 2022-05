Technologiekonzern Japans Technologieinvestor Softbank schreibt tiefrote Zahlen

Unternehmensgründer Masayoshi Son hat massiv in Tech-Werte investiert, die aktuell stark an Wert verlieren.

Tokio Die Anleger schienen den Rekordverlust von Softbank am Donnerstag vorgeahnt zu haben. Um acht Prozent sackte der Aktienkurs des größten Technikinvestors der Welt bis zum Börsenschluss in Tokio ab. Erst danach legte Softbank die offiziellen Zahlen vor. Unterm Strich steht der größte Quartalsverlust in der Geschichte des japanischen Unternehmens.

Insgesamt summierte sich der Fehlbetrag im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 1,7 Billionen Yen (rund 12,5 Milliarden Euro) – verursacht vor allem durch die gefallenen Kurse der Technologieaktien in Softbanks Portfolio.

Der Absturz ist groß: Noch im Vorjahr hatte Softbank mit fünf Billionen Yen (rund 36,7 Milliarden Euro) den höchsten Reingewinn seiner Geschichte bilanziert. Doch der rapide Wertverlust der Tech-Werte hat den umtriebigen Investor kalt erwischt. Softbank passt den Wert seiner Beteiligungen vierteljährlich an und verbucht Gewinne und Verluste in ihrem Abschluss, auch wenn sie nicht realisiert sind. Die Fondsparte machte daher einen Verlust von 2,64 Billionen Yen (20 Milliarden Euro), so viel wie noch nie zuvor.

Der Wandel vom technologischen Mischkonzern zum Investmentkonzern, der in den vergangenen Jahren massiv vorangetrieben wurde, rächt sich nun. Gründer Masayoshi Son hatte zwei Milliardenfonds aufgelegt, um in Start-ups zu investieren, denen er disruptives Potenzial einräumt: Allein der Vision Fund gilt als 100 Milliarden Dollar schwer, der Nachfolger Vision Fund 2 kommt auf weitere 51 Milliarden Dollar.

Doch Technologieaktien standen in den vergangenen Monaten weltweit stärker unter Druck als viele klassische Konzerne. Neben Sorgen um die weltweite Konjunktur sind es vor allem die steigenden Zinssätze, die den Höhenflug vieler Start-ups gebremst haben. In China, einem wichtigen Markt für Softbanks Investitionen, bremst die strengere Regulierung den einstigen Boomsektor.

Hinzu kommen Probleme bei nicht börsennotierten Technologiefirmen, deren Bewertungen ebenfalls massiv unter Druck stehen. Das macht sich vor allem beim Vision Fund 2 bemerkbar, der unter anderem Geld in das Berliner Solar-Startup Enpal, den Logistik-Dienstleister Forto und die E-Scooter-Firma Tier gesteckt hat. Ähnlich erging es jüngst auch Konkurrenten wie Tiger Global.

Grab und Didi im Tiefflug

Allein der Aktienkurs von Koreas E-Commerce-Riesen Coupang sackte im vergangenen Quartal um 40 Prozent ab. Noch schlimmer traf es die asiatischen Konkurrenten des Ridesharing-Dienstes Uber: Die Kurse von Grab in Singapur und Didi Chuxing in China haben sich mehr als halbiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die Japaner auch zum größten Einzelaktionär bei der Deutschen Telekom hinter dem Bund aufgestiegen. Softbank will künftig enger mit dem Bonner Dax-Konzern zusammenarbeiten. Um an frisches Kapital zur Finanzierung des milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms zu kommen, hat das Unternehmen zuletzt auch Aktien der Telekom-Tochter T-Mobile US an die Bonner verkauft.

Gewinne zieht Softbank aktuell vor allem aus seinem japanischen Mobilnetz Softbank und dem britischen Chipdesigners Arm, dessen Fusion mit dem Grafikkartenhersteller Nvidia gescheitert ist. Doch die können die hohen Verluste aus den Beteiligungen aktuell nicht ausgleichen.

Für Softbank-Chef Son ein Grund, den Rückwärtsgang einzulegen: „Nun ist es an der Zeit, eine defensive Position einzunehmen“, erklärte er bei der Vorstellung der Bilanz. Beteiligungen sollen verkauft werden, um größere Bargeldreserven aufzubauen. Für neue Investitionen gelten striktere Kriterien.

Son hatte bereits vor zwei Jahren – auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie Anteile im Wert von 4,5 Billionen Yen (etwa 33,5 Milliarden Euro) verkauft, um Schulden abzubauen und eigene Aktien zurückzukaufen. Damit konnte er damals den Kurs der Softbank-Aktie stabilisieren. Steigende Kurse brachten ihm in der Folge neues Kapital für die Expansion.

Doch viel Spielraum für die Kurspflege bleibt Son diesmal nicht. Bereits im vergangenen Jahr hatte Softbank angekündigt, sich von Aktien im Wert von einer Billion Yen (7,44 Milliarden Euro) trennen zu wollen.

Seinen Optimismus hat Son mit dem Wertverlust der Beteiligungen aber nicht verloren. Der Netto-Vermögenswert sei seit Dezember nur leicht auf 18,5 Billionen Yen (137,6 Milliarden Euro) gesunken, der Verschuldungsgrad habe sich sogar verbessert, betonte er. Der Konzern habe aus Börsengängen seiner Portfoliounternehmen und Aktienverkäufen mehr eingenommen als er in neue Firmen investiert habe. „Unser Ökosystem funktioniert“, gab sich der Softbank-Chef kämpferisch.

