Fußball „Ohne finanziellen Schaden“: Windhorst verkauft Mehrheit an Hertha BSC an US-Investor

Der Verein hat ein Vorkaufsrecht, wird die dafür benötigten 374 Millionen Euro aber kaum aufbringen können. Der künftige Mehrheitsinvestor aus Miami hält bereits Anteile am FC Sevilla.

Lars Windhorst verkauft seinen Mehrheitsanteil an der Profiabteilung des Berliner Bundesligavereins an einen internationalen Investor. Die Fans fordern bereits seit einiger Zeit seinen Rückzug. (Foto: IMAGO/Matthias Koch) Fans von Hertha BSC

Düsseldorf Lars Windhorst verkauft seinen Mehrheitsanteil am Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC an die US-Gesellschaft 777 Partners. Der „strategische Investor“ übernehme die Anteile von 64,7 Prozent an der ausgegliederten Profifußballabteilung von Windhorsts Tennor Holding, wie diese am Donnerstag bekannt gab.

„Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, wird Windhorst in einer Mitteilung zitiert. Ein Tennor-Sprecher bestätigte dem Handelsblatt, der Verkauf erfolge „ohne finanziellen Schaden“. 777 Partners dürfte demnach also mindestens die 374 Millionen Euro zahlen, die Windhorst in den letzten Jahren in den Bundesligisten investiert hatte.

Windhorst hatte bereits am Mittwoch auf einer Veranstaltung der „Süddeutschen Zeitung“ gesagt, er bedauere den Verkauf zwar emotional, finanziell jedoch nicht. Einen hohen Gewinn dürfte Windhorst dennoch nicht erzielt haben, wie die wirtschaftliche Situation bei Hertha BSC und die ökonomischen Gesamtumstände vermuten lassen.

Hertha BSC hat ein Vorkaufsrecht, das der Verein wohl nicht nutzen kann