Energiewende EnBW verkauft Stromnetzanteil für rund eine Milliarde Euro

Durch den Teilverkauf der Netze kann der Versorger fünf bis sechs Milliarden mehr in die Energiewende investieren. Der Verkauf zog sich wegen Zinserhöhung und Inflation in die Länge

Der Energieversorger hatte beim Teilverkauf seiner Stromnetze ursprünglich auf einen höheren Kaufpreis gehofft. (Foto: dpa) EnBW

Stuttgart Der Energieversorger EnBW kommt beim Teilverkauf seiner Stromnetze voran. Der Konzern hat jetzt einen Minderheitsanteil von 24,95 Prozent am Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW für rund eine Milliarde Euro an ein Sparkassenkonsortium verkauft, wie das Handelsblatt kurz vor Abschluss der Transaktion am Freitag erfuhr.

Angeführt wird die Käufergruppe von der SV Sparkassen Versicherung. Beteiligt sind darüber hinaus weitere Sparkassen, kleinere Versicherungen und die evangelische Landesbank. „Durch den Verkauf fließt uns zunächst rund eine Milliarde Euro zu. Eine weitere Milliarde, wenn die KfW ihre Kaufoption nutzt und die zweiten 24,95 Prozent von TransnetBW übernimmt“, bestätigte EnBW-Finanzchef Thomas Kusterer dem Handelsblatt.

Damit bleibt das Stromübertragungsnetz mit den großen Überlandleitungen im Land Baden-Württemberg in öffentlicher Hand. Auch an EnBW, das in jedem Fall Mehrheitsgesellschafter von TransnetBW bleibt, sind das Land und der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) mit zusammen mehr als 90 Prozent beteiligt.

EnBW muss über 20 Milliarden Euro investieren