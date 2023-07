Erneuerbare Energien Fotovoltaik-Entwickler Maxsolar sichert sich Geld für Expansion

Infrastrukturinvestoren stellen 410 Millionen Euro bereit. Maxsolar will damit Fotovoltaikanlagen mit insgesamt zwei Gigawatt Leistung bauen.

Maxsolar entwickelt, baut und betreibt Anlagen für sich selbst und für Dritte. (Foto: MaxSolar) Christoph Strasser

Frankfurt Der oberbayerische Fotovoltaik-Entwickler Maxsolar hat von den Infrastrukturinvestoren Infranity, I Squared Capital und Rivage 410 Millionen Euro erhalten um damit Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von zwei Gigawatt zu realisieren. Die Firma ist auf Fotovoltaikanlagen auf freier Fläche sowie auf Dächern gewerblicher Immobilien fokussiert.

Maxsolar profitiert wie einige Wettbewerber vom Boom der erneuerbaren Energien. Unternehmen und Privatkunden zeigen seit Ausbruch des Ukrainekriegs und der Energiekrise reges Interesse an Solaranlagen und Wärmepumpen. Um die starke Nachfrage zu befriedigen, bauen Firmen ihre Kapazitäten auf. Konkurrenten wie Enpal und 1Komma5 Grad hatten zuletzt in Finanzierungsrunden Investorengelder von je 215 Millionen Euro eingesammelt. Rivale Energiekonzepte Deutschland (EKD) sucht derzeit ebenfalls nach neuen Geldgebern. Während diese Firmen vor allem auf Endkunden fokussiert sind, wendet sich Maxsolar vorrangig an gewerbliche Kunden.