Klimaneutralität Total und Air Liquide bauen europäisches Wasserstoff-Tanknetz für Lkw auf

Auch der Güterverkehr muss seine Emissionen reduzieren. Die Konzerne wollen dazu in mehreren Ländern mehr als 100 Wasserstoff-Tankstellen errichten.

Total und Air Liquide haben es mit ihrem Projekt auf den schweren Güterverkehr abgesehen. (Foto: imago/Florian Schuh) Wasserstoff-Tankstelle

Paris Total Energies und Air Liquide wollen ein europäisches Netz von Wasserstoff-Tankstellen für Lastwagen aufbauen. Der Energiekonzern und der Gasehersteller aus Frankreich kündigten am Donnerstag die Gründung eines Joint Ventures an. Entlang der Hauptverkehrsrouten in Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg sollen in den kommenden Jahren mehr als 100 Tankstellen für wasserstoffbetriebene Schwerlastfahrzeuge entstehen.

Ziel sei die „Schaffung eines bedeutenden Akteurs bei der Wasserstoffbetankung“, teilten Total und Air Liquide mit. Beide Unternehmen sind auch am Konsortium H2 Mobility beteiligt, das ebenfalls ein Wasserstoff-Tanknetz aufbaut. Aus dem Umfeld von Total hieß es, dass das Joint Venture mit Air Liquide als Ergänzung zu H2 Mobility zu verstehen sei und nicht als Konkurrenz.