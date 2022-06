Alexis Nasard Zeitenwende bei Swarovski: Erstmals führt ein familienfremder Chef die Schmuckdynastie

Neustart nach dem Familienstreit: Alexis Nasard soll beim Kristallhersteller wieder für Gewinne und mehr Umsatz sorgen – und Dividende für die Eigentümer.

Weil seit Beginn der Coronapandemie weniger Menschen um die Welt reisten und viele Filialen geschlossen waren, sank der Umsatz zuletzt um rund 35 Prozent. (Foto: Bloomberg) Swarovski-Filiale in Wien

Düsseldorf Erstmals wird künftig ein familienfremder Chef den österreichischen Schmuckhersteller Swarovski führen. Ab dem 4. Juli übernimmt Alexis Nasard die Führung, wie Swarovski am Mittwoch auf einer Mitarbeiterversammlung bekannt gab. Damit geht ein längerer Streit um die Spitze des Unternehmens zu Ende.

„Mit der Ernennung von Alexis Nasard haben wir einen weiteren wichtigen Schritt zur Umsetzung der neuen Governance von Swarovski gemacht und vor allem eine sehr erfahrene und umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit gewinnen können“, betonte Luisa Delgado, Präsidentin des Verwaltungsrats. Er sei in der Lage, das österreichische Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Damit besteht nun die Chance, dass wieder Ruhe einkehrt in dem Familienunternehmen, das in den vergangenen Jahren mit Umsatzeinbußen und Verlusten zu kämpfen hatte. Die Frage, wie – und vor allem, von wem – Swarovski zu führen sein sollte, hatte zu einem Machtkampf in der Familie geführt.