Arbeitskampf Tarifgespräche bei der Bahn enden ohne Ergebnis

Die EVG lehnt das verbesserte Angebot der Bahn als nicht verhandlungsfähig ab. Der Bahn-Personalvorstand hingegen spricht vom höchsten Angebot in der Geschichte des Konzerns.

Die EVG hatte am Freitag mit einem achtstündigen Warnstreik den Bahnverkehr in ganz Deutschland weitgehend lahmgelegt. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Deutsche-Bahn-Angestellter

Berlin, Fulda Die Deutsche Bahn setzt ihre Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft EVG am Mittwoch doch nicht fort. Personalvorstand Martin Seiler erklärte in Fulda, man habe am Dienstag ein deutlich verbessertes Angebot vorgelegt, das die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) weiter als nicht verhandlungsfähig ablehne.

„Die DB hat das höchste Angebot ihrer Geschichte gemacht“, sagte Seiler. „Die EVG weigert sich weiterhin kategorisch, mit uns inhaltlich zu verhandeln. Stattdessen droht sie mit Streiks.“ Nächster Verhandlungstermin sei erst Ende Mai. Von der EVG war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Die Konfliktparteien hatten ihre Verhandlungen am Dienstag unterbrochen, aber signalisiert, dass sie weiter gesprächsbereit seien und womöglich am Mittwoch weiterreden könnten. EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch hatte kritisiert, dass nach dem Bahn-Angebot noch viele Fragen offen und Forderungen der Gewerkschaft unbeantwortet seien. Deshalb sei die Offerte insgesamt - also qualitativ und in puncto Entgelterhöhung - noch keine Grundlage für Verhandlungen. Der Arbeitgeber müsse hier noch nachsteuern.

Bahn-Manager Seiler sprach hingegen von einem „Riesenpaket, das sich am Volumen des öffentlichen Dienstes orientiert". Es umfasse zehn Prozent mehr Lohn für untere und mittlere Einkommen, acht Prozent mehr Geld für höhere Einkommen sowie zusätzlich 2850 Euro Inflationsausgleichsprämie für alle. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte am Freitag mit einem achtstündigen Warnstreik den Bahnverkehr in ganz Deutschland weitgehend lahmgelegt. Die Gewerkschaft verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei rund 50 Bahn- und Busunternehmen und pocht auf zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr.