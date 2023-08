Fast Food Finanzinvestor übernimmt Sandwichkette Subway in Milliardendeal

Der auf Fast Food spezialisierte Investor Roark Capital übernimmt das Unternehmen von den Gründerfamilien. Vor allem auf dem Heimatmarkt steht Subway unter Druck.

Weltweit verkaufen rund 37.000 Lokale in mehr als 100 Ländern belegte Brote unter dem Subway-Logo. (Foto: dpa) Fast-Food-Kette Subway

New York Die Sandwich-Kette Subway wird in einer milliardenschweren Transaktion von einem Finanzinvestor übernommen. Die von ihren Gründerfamilien kontrollierte Kette habe einem Verkauf an Roark Capital zugestimmt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Mit der Übernahme findet die seit sechs Monaten andauernde Suche nach einem Käufer nun ein Ende. Mit Roark landet Subway bei einem Investor, der bereits andere US-Fast-Food-Ketten kontrolliert – unter anderem Dunkin’ Donuts, Baskin-Robbins, Arby’s und Buffalo Wild Wings.

„Sie verstehen unser Geschäft“, sagte Subway-Chef John Chidsey dem „Wall Street Journal“. „Aus Sicht der Familie war es ein überzeugendes Angebot, von dem alle Seiten profitieren.

Roark bringe Expertise in Franchising, digitalen Bestellungen und der internationalen Expansion mit. Subway wolle in den kommenden Jahren etwa 23.000 neue Filialen weltweit eröffnen. Chidsey, der vor vier Jahren die Führung übernommen hat, sagte, er und das Management würden an Bord bleiben.