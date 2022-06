Konsumgüter Zeiss-Manager wird Chef bei Europas größtem Hausgerätehersteller BSH

Carl Zeiss verliert zweiten Vorstand binnen kurzer Zeit: Bosch Siemens Hausgeräte holt Matthias Metz. Bei Zeiss rückt erstmals eine Frau in den Vorstand.

Der Hersteller hat einen neuen Chef gefunden. (Foto: Bosch Siemens Hausgeräte) Produktion bei Bosch Siemens Hausgeräte

Stuttgart Bosch hat einen Nachfolger für die Chefin von Bosch Siemens Hausgeräte (BSH) Carla Kriwet gefunden. Carl-Zeiss-Vorstand Matthias Metz übernimmt den Posten bei Europas größtem Hausgerätehersteller zum 1. Oktober. BSH-Kurzzeit-Chefin Kriwet war Ende April nach nicht einmal zwei Jahren überraschend an die Spitze des Dax-Konzerns Fresenius Medical Care gewechselt.

Bei Zeiss führte Metz die Consumer Markets und damit das Geschäft mit Kamera- und Filmobjektiven, Ferngläsern, Spektiven und Jagdoptiken. Vor seiner Zeit bei Zeiss war Metz unter anderem als Geschäftsführer bei Fackelmann, als Vorstand der Zwilling J.A. Henckels AG sowie als Berater bei McKinsey tätig. Nach kaufmännischer Lehre und BWL-Studium an der Universität Erlangen-Nürnberg promovierte er in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Lüneburg.