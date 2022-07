Luftfahrt Trotz Rekord-Ausfällen: Fluglotsen sehen mehr Verkehr am Himmel als erwartet

Trotz der Enge am Himmel sieht sich die Flugsicherung gerüstet. Vor allem die gestiegene Zahl an Militärflügen verengt den Raum am Himmel.

Fluglotsen überwachen den Luftverkehr. (Foto: dpa) Tower am Bremer Flughafen

Langen Eine gute Nachricht im Reisechaos an Deutschlands Flughäfen: Die Deutsche Flugsicherung (DFS) sieht sich für die gestiegene Nachfrage gut vorbereitet. „Die DFS baut Kapazität auf und steht dafür, dass die weitere Entwicklung des Luftverkehrs gewährleistet ist“, sagte Arndt Schoenemann, der CEO der DFS, am Mittwochvormittag in Langen bei Frankfurt.

Zwar steige der Verkehr deutlich stärker an als erwartet. Aber „wir haben in der Krise kein Personal abgebaut, wir haben Personal aufgebaut“, erklärte Schoenemann. 2020 und 2021 seien 100 Auszubildende eingestellt worden, in diesem Jahr 140 Auszubildende.

Der Nachwuchs wird dringend benötigt. Die große Reiselust nach über zwei Jahren Pandemie ist nicht die einzige Herausforderung der rund 2200 Fluglotsen der DFS. Auch der Ukrainekrieg hat Folgen für die Flugsicherung. Schoenemann sagte: „Wir haben Sperrungen im Luftraum um die Ukraine herum. Wir sehen eine Verkehrsverlagerung zu unseren Lufträumen hin.“