Sportartikel Der neue Adidas-CEO wirbt um Geduld: „Müssen einen Schritt nach dem anderen machen“

Die Stimmung hat Gulden gedreht. Investoren wollen ihm Zeit geben, warnen aber vor weiteren Negativschlagzeilen.

Der neue Vorstandschef hat das Jahr 2023 für Adidas bereits zu einem Übergangsjahr erklärt. (Foto: Reuters) Adidas-CEO Björn Gulden

Herzogenaurach Knapp zwei Wochen vor der Hauptversammlung hat der neue Adidas-Chef Björn Gulden für Geduld bei der Restrukturierung des kriselnden Sportartikelkonzerns geworben. „Wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen“, sagte der Norweger dem Handelsblatt. Der Konzern habe alles, was man brauche. „Wir müssen es nur richtig zusammensetzen.“

Die Stimmung hat Gulden, der zum 1. Januar vom kleineren Konkurrenten Puma zu Adidas gewechselt war, bereits gedreht. Das zeigte sich auch am Samstag beim Lauf-Event „Road to Records“ in Herzogenaurach, an dem Top-Leichtathleten aus aller Welt, aber auch viele Mitarbeiter des Konzerns teilnahmen.

Gulden selbst lief die Fünf-Kilometer-Strecke in 23:46 Minuten mit – obwohl er erst kurz zuvor bei einem Skimarathon in Norwegen gestürzt war. Die Blessuren im Gesicht und eine lädierte Schulter zeugen noch davon.