Sportartikel So bereitet sich der Skitouren-Spezialist Ortovox auf schneearme Winter vor

München In der Pandemie haben viele Menschen den Skitourensport für sich entdeckt. Als die Lifte stillstanden, stiegen in manchen Gebieten Tausende mit Fellen unter den Brettern die Hänge hinauf, um dann auf unpräparierten Pisten wieder ins Tal zu schwingen. Der Deutsche Alpenverein schätzt, dass es in Deutschland mehr als eine halbe Million Skitourengeher gibt. Damit habe sich die Zahl der Aktiven in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt.

„Das ist ein Trend, der bleiben wird“, ist Ortovox-Chef Christian Schneidermeier überzeugt. Die Firma ist Spezialist für Kleidung und Notfallausrüstung, die bei dem Sport verwendet wird. Die Umsätze dürften sich laut Branchenschätzungen in den vergangenen zehn Jahren auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag versiebenfacht haben.

So könnte es weitergehen. Doch steht Ortovox, das von Anbeginn auf Nachhaltigkeit setzte, vor zwei Problemen. Schneidermeier ist am Tegernsee aufgewachsen und weiß, wie stark die Berge unter dem Massenandrang leiden. So dringen Skitourengeher, oft ohne es zu wissen, immer wieder in sensible Gebiete ein.

Experten erwarten für die Alpen weitere Rückgänge der Schneemengen

„Wir wollen die Bergsteiger schützen, wir wollen aber auch die Berge schützen“, sagt der Ortovox-Chef. Da bereite es ihm manchmal Sorgen, dass man noch mehr Menschen animiere, in die Berge zu gehen. Das Unternehmen bietet unter anderem weltweit kostenlose Kurse an, um das Bewusstsein für die Gefahren und die Natur zu erhöhen.

Zudem ist offen, wie lange in vielen Regionen der Alpen in Zeiten des Klimawandels überhaupt noch Skitouren möglich sind. „Wir haben historisch gewachsen einen großen Schwerpunkt auf Deutschland und Österreich“, sagt Schneidermeier. Hier werde es zunehmend weniger Schnee im Winter geben.

„Wir wollen die Bergsteiger schützen, wir wollen aber auch die Berge schützen.“ (Foto: Ortovox) Ortovox-Chef Christian Schneidermeier

Das bestätigen auch Studien. „Lokale Messungen zeigen seit Jahren einen Rückgang der Schneedicke in tieferen Lagen“, sagt Grégoire Mariéthoz von der Universität Lausanne, der mit anderen Forschern zusammen Satellitenbilder seit 1984 ausgewertet hat. „Zumindest stellenweise hat dieser Rückgang bereits dazu geführt, dass Flächen größtenteils schneefrei geworden sind.“ Mit fortschreitender Klimaerwärmung werde sich der Trend noch verstärken.

Auf die Folgen des Klimawandels reagiert Ortovox mit einer Doppelstrategie. Zum einen will das Unternehmen die Auslandsaktivitäten ausbauen. „Wir wollen zum Beispiel stärker in Nordamerika expandieren“, sagt Schneidermeier. Auch in anderen europäischen Ländern wie Frankreich gebe es noch viel Potenzial. Dazu wurden die Vertriebsstrukturen ausgebaut und neue Landesgesellschaften eröffnet.

Zudem will Ortovox künftig noch stärker auf das Thema Bergsteigen setzen. „Auch hier geht es uns um die anspruchsvollen Spezialisten, um Bergführer, Kletterer und Hochtourengeher“, sagt Schneidermeier. Die Positionierung der Marke solle „spitz“ bleiben, mit funktionaler Kleidung in reduziertem, aber hochwertigem Design. Hinzu kommen zum Beispiel Erste-Hilfe-Sets und Biwaksäcke.

Ortovox weitet Reparaturservice aus

Das Thema bewegt auch andere Sportartikelhersteller. So engagiert sich der Tourenskispezialist Hagan zusammen mit der Organisation „Protect our Winters“ gegen den Klimawandel. Die Kunden sollen zum „verantwortungsvollen Umgang mit der Bergwelt“ motiviert werden. Das Unternehmen selbst hat auf Elektroautos und Ökostrom umgestellt.

Ortovox wiederum hat beim Thema Nachhaltigkeit auch den Reparaturservice stark ausgeweitet. „Langlebigkeit ist einer der wichtigsten Aspekte von Nachhaltigkeit“, sagt Schneidermeier. Für seine digitale Wissensplattform „Protact Lab“ wurde Ortovox kürzlich für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert.

Die Firma gehört zur Outdoor-Gruppe des Familienunternehmens Schwan-Stabilo. Die Sparte konnte ihre Umsätze im abgelaufenen Geschäftsjahr um gut 16 Prozent auf 217 Millionen Euro steigern. Dazu gehören auch der Rucksackhersteller Deuter und die Marken Gonso und Maier Sports.

Schwan-Stabilo will den Marken möglichst viel Eigenständigkeit lassen. Im Rucksackbereich für Skitouren sind Deuter und Ortovox zum Beispiel Konkurrenten. Doch sollen Synergien im Hintergrund verstärkt genutzt werden. So gibt es seit Kurzem in Frankreich erstmals eine Vertriebsorganisation für alle vier Marken.

