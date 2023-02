 Bayer: Diese Börsenwerte sehen Hedgefonds im Falle einer Aufteilung

Der Führungswechsel facht Spekulationen um die Aufspaltung an. Bis zu 80 Prozent Wertzuwachs könnte die bringen. Doch das ist nicht der einzige Weg zu einem höheren Börsenwert.

Der Konzern steht im Visier aktivistischer Investoren. (Foto: Reuters) Bayer-Logo

Düsseldorf, Frankfurt Der Chefwechsel war geplant, der Zeitpunkt kommt überraschend: Zum 1. Juni wird Bill Anderson neuer Vorstandschef von Bayer. Der studierte Chemieingenieur war zuletzt Pharmachef beim Schweizer Roche-Konzern. Anderson wird schon zum 1. April in den Vorstand eintreten. Der zuletzt unter Investoren ungeliebte CEO Werner Baumann wird Ende Mai in den Ruhestand gehen – eigentlich lief sein Vertrag bis Mai 2024.

Die Ankündigung, einen ausgewiesenen Pharmamanager für die Top-Position zu engagieren, hatte die Bayer-Aktie in dieser Woche um mehr als sieben Prozent nach oben schnellen lassen. Allerdings haben die Papiere die Gewinne seit der Ankündigung Dienstagabend bereits wieder fast vollständig abgegeben. Seit Jahresbeginn liegen sie allerdings gut 20 Prozent im Plus, was wesentlich mit aktivistischen Aktionären wie Inclusive Capital und Bluebell zusammenhängt.

