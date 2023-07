Börsengang Aktien von Thyssen-Krupp-Tochter Nucera werden zu 20 Euro ausgegeben

Am Freitag geht das Wasserstoff-Unternehmen Nucera an die Börsen. Dabei will das Unternehmen mit der Erstnotiz 605 Millionen Euro einnehmen und so das Geschäft ausbauen.

Thyssen-Krupp plant den Börsengang der Wasserstoff-Tochter Nucera am 7. Juli. (Foto: dpa) Thyssen-Krupp Nucera in Dortmund

Frankfurt Die Wasserstoff-Tochter von Thyssen-Krupp gibt ihre Aktien für 20 Euro das Stück aus. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch ab. Damit liegt der Ausgabepreis grob in der Mitte der bisherigen Angebotsspanne.

Thyssen-Krupp Nucera wird damit mit 2,53 Milliarden Euro bewertet. Die Bücher sind seit Mittwochmittag geschlossen, die Erstnotiz ist für Freitag geplant.

Der Börsengang bringt Nucera damit 605 Millionen Euro ein, einschließlich Mehrzuteilungsoption. 526 Millionen Euro dieser Summe fließen Nucera zu. Das Unternehmen will sie dafür nutzen, das Geschäft mit der Technologie zur Herstellung von Wasserstoff auszubauen.

Thyssen-Krupp will seine Beteiligung im Zuge des Börsengangs auf 50,2 Prozent reduzieren. Derzeit hält Thyssen-Krupp 66 Prozent der Anteile an Nucera, während die übrigen 34 Prozent beim italienischen Partner De Nora liegen. Der saudische Staatsfonds PIF will als sogenannter Cornerstone-Investor sechs Prozent der Aktien übernehmen, der BNP Paribas Energy Transition Fund bis zu 3,5 Prozent. 24 Prozent sind künftig in Streubesitz.