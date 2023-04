 Elektroauto: Plug-in-Geschäft von VW, BMW und Mercedes bricht ein

Zu teuer, zu wenig Reichweite: VW, BMW und Mercedes haben sich mit teilelektrischen Modellen verkalkuliert. Der Verkauf stockt – vor allem in China.

Die VW-Tochter hat den Markt für Plug-in-Hybride in China bereits aufgegeben. (Foto: imago images/VCG) Audi-Produktion in Tianjin

Düsseldorf, Wien Mit einem breiten Angebot an Plug-in-Hybriden wollten Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW eine „Brücke“ vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb schlagen. Doch das Geschäft in Deutschland stockt, seit die Bundesregierung die Förderung für die teilelektrischen Autos Anfang des Jahres gestrichen hat.

In China dagegen läuft der Plug-in-Boom gerade an – allerdings ohne die deutschen Autohersteller. So haben sich die Verkäufe von Plug-in-Hybriden in Fernost seit 2020 auf 1,3 Millionen Fahrzeuge nahezu versechsfacht. Der Absatz von Volkswagen verharrte allerdings bei 36.000 Einheiten, die VW-Tochter Audi halbierte ihre Verkäufe und BMW verlor 39 Prozent.

Einzig Mercedes-Benz und Porsche können geringe Zuwächse vermelden. Das zeigen Zahlen des auf die Autoindustrie spezialisierten Datendienstleisters MarkLines, die dem Handelsblatt vorliegen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen