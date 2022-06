Elektroautobauer Elon Musk will bis zu 3500 Stellen streichen – Warum jeder zehnte Tesla-Angestellte gehen muss

Der Tesla-Chef will vor allem Bürojobs abbauen. Bei einer Wirtschaftskonferenz äußerte er sich auch zu Twitter – vor wichtigen Geldgebern aus Katar.

Elon Musk beim Qatar Economic Forum

Düsseldorf Der Elektroauto-Hersteller Tesla wird in den nächsten drei Monaten drei bis 3,5 Prozent seiner Stellen streichen. Das erklärte Firmenchef Elon Musk am Dienstag bei der Wirtschaftskonferenz Qatar Economic Forum in Doha. Bei den Angestellten solle etwa jeder zehnte Job wegfallen, die Zahl der Fabrikarbeiter werde dagegen langfristig wachsen.

Von den 100.000 Tesla-Mitarbeitern sind rund ein Drittel Angestellte und zwei Drittel Arbeiter. Musk sagte: „Wir sind sehr schnell bei Bürojobs gewachsen, in manchen Bereichen zu schnell.“

Schon vor wenigen Wochen sorgte die Nachricht für Verwirrung. In einer E-Mail begründete der Tesla-CEO die Entscheidung mit einem „superschlechten Gefühl“ für die weitere wirtschaftliche Entwicklung in den USA.