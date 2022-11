Elektroautos Hyundai und SK Innovation vereinbaren Batterie-Partnerschaft

Hyundai will von Steuervorteilen für Elektroautos in den USA profitieren. Ein neues Abkommen über Batterielieferungen soll dabei helfen.

Seoul Der südkoreanische Autobauer Hyundai Motor und die Batteriesparte des ebenfalls in Südkorea ansässigen Energiekonzerns SK Innovation haben eine Liefervereinbarung für Batterien in Nordamerika vereinbart. SK werde die Werke des Autokonzerns in den USA nach 2025 mit Batterien für die Produktion von Elektrofahrzeugen versorgen, teilte der Energiekonzern am Dienstag mit.

Durch die Partnerschaft können die Unternehmen nach eigenen Angaben die steuerlichen Richtlinien des Inflation Reduction Act vom August erfüllen. Ab dem kommenden Jahr müssen mindestens 40 Prozent des Wertes kritischer Mineralien für Batterien aus den USA oder von einem US-Freihandelspartner stammen, um Steuergutschriften zu erhalten. Dieser Schwellenwert soll bis 2027 auf 80 Prozent steigen.

