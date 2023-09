 Elektromobilität: Justiz ermittelt gegen E-Ladesäulen-Betreiber Wirelane

Das Münchener Lade-Start-up sammelt bei Investoren weitere elf Millionen Euro ein. Allerdings ermittelt die Justiz wegen möglicherweise unzulässiger Förderanträge für Kunden.

Aktuell ist der Markt für Ladestationen in Deutschland noch sehr stark fragmentiert, Experten erwarten bald eine Konsolidierung. (Foto: dpa) E-Auto an einer Ladesäule

München Constantin Schwaab will nicht weniger als „eine Art Shell des Ladens“ schaffen. Schwaab ist Gründer des Elektroladesäulenbetreibers Wirelane und verfolgt den Plan, „ganz klar der größte Ladesäulenbetreiber in Deutschland“ zu werden. „Um das zu erreichen, müssen wir jetzt und nicht irgendwann aggressiv wachsen“, sagt Schwaab. Wer es nicht ganz schnell schaffe, in eine bedeutende Größenordnung zu kommen, werde „auf dem Weg sterben“.

Zuletzt übernahm das Münchener Start-up den Konkurrenten Oncharge. Experten rechnen mit einer weiteren Konsolidierung in der noch sehr fragmentierten Branche. Zur Finanzierung des Deals und für den Ausbau des eigenen Ladesäulennetzes sammelte Wirelane bei Investoren in einer erweiterten Series-B-Finanzierungsrunde weitere elf Millionen Euro ein.