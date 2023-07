Medizintechnik Philips arbeitet sich aus der Krise – Gewinn und Umsatz legen zu

Philips-Zentrae in Amsterdam

Frankfurt Nach zwei schwierigen Jahren, die durch einen Produktrückruf und Lieferengpässe belastet waren, gewinnt der niederländische Medizintechnikkonzern Philips wieder an Fahrt. Im zweiten Quartal konnten Umsatz und Gewinn deutlich zulegen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Umsatz wuchs von April bis Juni um neun Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, nachdem das Wachstum im ersten Quartal noch sechs Prozent betragen hatte. Insgesamt konnte Philips das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) auf 453 Millionen Euro mehr als verdoppeln.

Philips hatte zuletzt die Lieferfähigkeit verbessert, seine Strukturen verschlankt und sich ein straffes Kostenprogramm verordnet. Der Konkurrent von Siemens Healthineers hatte rund 10.000 Jobs gestrichen. Der neue Philips-Chef Roy Jakobs, der im vergangenen Oktober angetreten war, sieht Verbesserungen in allen Geschäftssparten und Regionen. Besonders in China habe die Nachfrage zugelegt.

Für das Gesamtjahr ist Jakobs nun optimistischer als noch zu Jahresanfang: Der Umsatz soll um einen mittleren einstelligen Prozentwert zulegen, die bereinigte operative Marge (Ebita) soll im oberen einstelligen Prozentbereich liegen.

Im zweiten Quartal konnte Philips die operative Marge auf 10,1 Prozent steigern, nach 5,2 Prozent im Vorjahresquartal. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 74 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 20 Millionen Euro angefallen war. Die Restrukturierungskosten, darunter insbesondere die Kosten für den Stellenabbau, stiegen im zweiten Quartal auf 161 Millionen Euro, nach 125 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Auch bei der Bewältigung des Rückrufs von Beatmungsgeräten, der das Unternehmen seit zwei Jahren belastet, kommt Philips voran. 99 Prozent der Geräte und Ersatzteile sind nach Angaben von Philips produziert und vielfach bereits an Kunden und Patienten ausgeliefert worden. In den betroffenen Beatmungsgeräten wurde ein Dämmschaumstoff verarbeitet, von dem sich Partikel lösten. Mehr als fünf Millionen Geräte mussten deswegen zurückgerufen werden. Allerdings laufen weiterhin Sammelklagen gegen das Unternehmen in den USA. Deren mögliche Auswirkungen sind nicht im Ausblick von Philips enthalten.

Zugpferd der Entwicklung war im zweiten Quartal das Geschäft mit den bildgebenden Verfahren wie Computertomografie und Ultraschall. Die Sparte Diagnosis & Treatment wuchs um zwölf Prozent auf 2,1 Milliarden Euro Umsatz. Die Sparte Connected Care, in der auch das Geschäft mit den Beatmungsgeräten angesiedelt ist, legte auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu.

Der Bereich Personal Care, in dem Produkte wie Ultraschallzahnbürsten verkauft werden, legte um drei Prozent auf 836 Millionen Euro zu. Hier schwächelte insbesondere das Geschäft in den USA, während die Umsätze in Westeuropa und China zweistellig zulegten.

Mehr: Medizintechnik-Hersteller streicht weitere 6000 Jobs.