Medizintechnik Siemens Healthineers bestätigt trotz Gewinnrückgang die Jahresziele

Lockdowns in China und die gesunkene Nachfrage nach Covid-19-Tests belasten das dritte Geschäftsquartal des Dax-Konzerns. Die Aktie bricht ein.

Auch Lockdowns in Chinas Wirtschaftsmetropole haben das Quartalsergebnis beeinträchtigt. (Foto: Reuters) Fertigung bei Siemens Healthineers in Schanghai

Frankfurt Der Lockdown in China und eine geringere Nachfrage nach Covd-19-Schnelltest haben den Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers im dritten Geschäftsquartal deutlich gebremst. Von April bis Juni ging der Umsatz des Erlanger Unternehmens auf vergleichbarer Basis um 5,7 Prozent auf knapp 5,2 Milliarden Euro zurück. Der bereinigte operative Gewinn (Ebit) fiel um 19 Prozent auf 765 Millionen Euro. Analysten hatten hier im Schnitt 805 Millionen Euro erwartet. An den Märkten kamen die Zahlen nicht gut an: Die Aktie brach nach Börsenstart um fast sieben Prozent ein.

Währungseffekte mit eingerechnet, konnte der Dax-Konzern seinen Umsatz um 3,7 Prozent steigern. Healthineers-Chef Bernd Montag bestätigte die Jahresziele für das laufende Geschäftsjahr, das am 30. September endet. Das Unternehmen peilt eine Umsatzsteigerung zwischen 5,5 und 7,5 Prozent sowie ein bereinigtes unverwässertes Ergebnis je Aktie zwischen 2,25 Euro und 2,35 Euro an.