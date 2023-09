Pharmakonzern Novo Nordisk bringt Abnehmspritze Wegovy in Großbritannien auf den Markt

Das Abnehm-Medikament Wegovy steht laut Novo Nordisk vor der Einführung in den britischen Markt. Das Medikament werde auch privat erhältlich sein.

Abnehmspritze Wegovy des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk

London Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk bringt sein Adipositas-Medikament Wegovy auf den britischen Markt. Die Abnehmspritze werde im Rahmen einer kontrollierten und begrenzten Markteinführung erhältlich sein, teilte der Konzern am Montag mit.

„Wir beobachten die Nachfrage nach Wegovy und arbeiten mit den Behörden und Anbietern zusammen, um sicherzustellen, dass Menschen mit Adipositas Zugang zur Behandlung haben und diese auch fortführen können“, hieß es. Das Medikament werde sowohl im Rahmen des Abnehmprogramms des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS als auch privat erhältlich sein.

Nach Deutschland ist dies bereits die zweite Markteinführung in Europa innerhalb von etwas mehr als einem Monat. Der Pharmakonzern will in der Region expandieren, obwohl er Schwierigkeiten hat, mit der rasant steigenden Nachfrage Schritt zu halten.

