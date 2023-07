 Pharmazulieferer: Schwache Nachfrage drückt Umsatz und Gewinn von Sartorius

Der Pharmazulieferer war ein großer Profiteur der Pandemie. Nun spürt der Dax-Konzern die Zurückhaltung der Kunden – hofft aber auf Besserung in der zweiten Jahreshälfte.

Der Pharmazulieferer und Laborausrüster spürt eine schwächere Nachfrage. (Foto: Sartorius) Sartorius

Frankfurt Der Laborausrüster und Pharmazulieferer Sartorius hat im ersten Halbjahr weniger Umsatz und Gewinn erzielt. Im Vergleich zum coronabedingt starken Vorjahreszeitraum sank der Umsatz um knapp 16 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitagmorgen mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebitda) ging um mehr als ein Viertel auf 517 Millionen Euro zurück.

Die Sartorius-Aktie notierte am Freitagvormittag rund 1,7 Prozent im Minus bei 260,50 Euro. Die Titel haben in diesem Jahr rund 18 Prozent an Wert verloren.

„Die erste Jahreshälfte war durchgängig von den Nachwirkungen der Pandemie geprägt. Kunden haben ihre Lagerbestände weiter abgebaut und waren infolge freier Kapazitäten zurückhaltender bei Investitionen“, sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg. Der Auftragseingang schrumpfte um mehr als ein Viertel auf 1,45 Milliarden Euro.