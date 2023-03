Stahlhändler Großaktionär Friedhelm Loh sichert sich 30 Prozent bei Klöckner & Co

Der Unternehmer hatte am Montag ein freiwilliges Übernahmeangebot für weitere Anteile angekündigt. Nun hat er bereits die Schwelle von 30 Prozent geknackt.

Der hessische Unternehmer hat seine Anteile an dem Stahl- und Metallhändler auf 29,97 Prozent aufgestockt. (Foto: dpa) Klöckner & Co

München Klöckner& Co-Großaktionär Friedhelm Loh hat sich bereits vor dem Start seines angekündigten Übernahmeangebots 30 Prozent der Anteile an dem Duisburger Stahlhändler gesichert. Der hessische Unternehmer („Rittal"-Schaltschränke) hat seine Beteiligung an Klöckner & Co (KlöCo) von 25,25 auf 29,97 Prozent aufgestockt und hält Terminkontrakte, mit deren Hilfe er spätestens Anfang Mai auf 30 Prozent kommt.

Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervor. Am Montag hatte Loh ein freiwilliges Übernahmeangebot über 9,75 Euro je Aktie angekündigt, um seine Anteile weiter aufstocken zu können, ohne ein teureres Pflichtangebot vorlegen zu müssen. Die Mehrheit an Klöckner& Co wolle er aber nicht übernehmen, hatte Loh betont. Am Mittwoch lag die KlöCo-Aktie mit 9,93 Euro über dem avisierten Angebot.

