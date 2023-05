Theranos Ex-Silicon-Valley-Star Elizabeth Holmes tritt Haftstrafe an

Sie versprach der Medizin eine Revolution, inzwischen ist sie eine verurteilte Betrügerin. Am Dienstag hat die Gründerin in Texas ihre Haftstrafe angetreten.

Holmes war Gründerin und Chefin des Start-ups Theranos. (Foto: AP) Elizabeth Holmes

Bryan Die wegen Betrugs verurteilte einstige Starunternehmerin Elizabeth Holmes hat am Dienstag ihre mehr als elfjährige Haftstrafe angetreten. Die US-Gefängnisverwaltung bestätigte unter anderem dem Rundfunksender NPR, dass Holmes wie angeordnet in der Einrichtung in Texas eintraf.

Vor wenigen Wochen hatte ein Berufungsgericht ihren Antrag abgewiesen, den Haftantritt bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens auszusetzen.

Holmes war Gründerin und Chefin des Start-ups Theranos, mit dem sie Bluttests zu revolutionieren versprach. Bei Theranos reichten angeblich nur wenige Tropfen Blut auch für komplexe Tests. Holmes wurde gefeiert, Theranos erreichte in Finanzierungsrunden eine Bewertung von neun Milliarden Dollar (rund 8,4 Milliarden Euro).

Elizabeth Holmes wurde Milliardärin – auf dem Papier

Die Gründerin wurde damit auf dem Papier zur Milliardärin. Doch dann stellte sich heraus, dass die Technologie nicht funktionierte. Holmes und ihr Topmanager Ramesh Balwani wurden wegen des Vorwurfs verurteilt, Investoren gezielt hinters Licht geführt zu haben.

Ursprünglich sollte Holmes, die während des Verfahrens zwei Kinder bekam, ihre auf elf Jahre und drei Monate angesetzte Haftstrafe bereits Ende April antreten. Doch mit ihrem Antrag, den Haftbeginn für die Dauer der Berufung auszusetzen, wurde dieser Zeitplan gekippt. Da Holmes während des Verfahrens zwei Kinder bekam, musste sie die Haftstrafe nicht wie geplant Ende April, sondern erst Ende Mai antreten. (Foto: AP) Elizabeth Holmes Zuletzt legte der zuständige Richter Edward Davila den Betrag, den Holmes und Balwani Anlegern schulden, auf gut 452 Millionen Dollar fest. Balwani trat seine 13-jährige Haftstrafe bereits an.