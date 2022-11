Die Ursprünge der heutigen Verzinkerei The Coatinc Company reichen bis ins 16. Jahrhundert. Die Erfahrungswerte helfen in der Moderne – auch die aus der eigenen Kriegsaufarbeitung.

Deutschlands ältestes Familienunternehmen. (Foto: The Coatinc Company) The Coatinc Company

Düsseldorf Verzinktes bleibt für Jahrzehnte beständig. Mit Zink behandeltem Stahl können Wind, Wetter und die Zeit wenig anhaben. Die Oberflächenveredelung ist noch immer ein Verfahren, ohne das in der Industrie von der Autoherstellung bis zur Baubranche wenig geht. Da passt es, wenn eine Verzinkerei über Jahrhunderte besteht – wie The Coatinc Company, die heute Deutschlands ältestes Familienunternehmen ist.

Paul Niederstein führt den Betrieb in 17. Generation. Eine Unternehmensgeschichte, die ins 16. Jahrhundert zurückreicht, hat viele überstandene Krisen in ihrer Chronik. Mit dem Ukrainekrieg und der Energiekrise kommt eine weitere hinzu. Niederstein hat schon im Frühsommer eine Frage aufgeworfen, die in der Industrie eigentlich als undenkbar galt: Was tut eine Verzinkerei, wenn sie kein Gas mehr bekommt?

