Reisebranche Warum Investoren Rekordsummen in die strauchelnde Hotelbranche stecken

Deutschlands Hotels stecken seit Corona in einer tiefen Krise. Doch für Investoren wird die Branche immer interessanter: Sie investieren Milliarden.

Die Hotels in der Messestadt haben besonders stark gelitten. (Foto: picture alliance / greatif) Frankfurt am Main

Düsseldorf Näher als in Deutschlands Hotelbranche könnten Glanz und Elend beieinander kaum liegen. Gerade einmal 18 Euro am Tag, so errechnete der soeben erschienene Marktbericht des Hotelverbands IHA, erlöste ein durchschnittliches Hotelzimmer vergangenes Jahr beispielsweise in der Messestadt Frankfurt. Ähnlich trübe sah es in Stuttgart oder Essen aus, wo üblicherweise Geschäftsreisende viel Umsatz bringen. Doch viele Messen sind ausgefallen, Events und Kongresse wurden abgesagt. Die Gäste fehlen.

Selbst in der Touristenstadt Berlin brachen die Übernachtungszahlen vergangenes Jahr gegenüber 2019 um 60 Prozent ein. Darüber hinaus sanken die Zimmerpreise um 14 Prozent. Noch immer unterschreitet die Zahl ausländischer Gäste – Stand Mai 2022 – das Niveau vor Corona um mehr als ein Fünftel.

Besonders bitter: Mit einer durchschnittlichen Zimmerauslastung von 31,5 Prozent schafften Deutschlands Hoteliers 2021 nur die Hälfte dessen, was nötig gewesen wäre, um in die schwarzen Zahlen zu gelangen.

Hotels in Deutschland leiden noch immer unter Corona-Pandemie

