Auktion der Si Newhouse Collection Sammler reagieren sensibler auf zu hohe Preise

Stück für Stück versteigert Christie's die legendäre Sammlung des Medienunternehmers Si Newhouse. Die jüngste Tranche wurde komplett abgesetzt. Allerdings erfüllten einige zu hoch geschätzte Werke nur die Mindesterwartung.

Die Wandskulptur (1960er-Jahre) aus mit schmuddeliger Leinwand bezogenem Stahlgerüst erzielte 8,69 Millionen Dollar. Christie’s hatte 3 bis 5 Millionen Dollar angesetzt (Ausschnitt aus einem Hochformat). (Foto: Christie's Images Ltd. 2023) Lee Bontecou

New York Als Samuel Irving Newhouse, Jr., allgemein als Si bekannt, in den 1960er-Jahren mit dem Sammeln von zeitgenössischer Kunst in New Yorker Galerien begann, war das noch ein sehr ungewöhnliches Hobby. Aber eines, das er sein Leben lang passioniert verfolgte. Das belegten die dicht an dicht gehängten Werke in seinen New Yorker Apartments.

Gemeinsam mit seinem Bruder Donald hatte Newhouse „Advance Publications“, eines der größten Medienunternehmen der USA, geerbt. Es befindet sich heute noch im privaten Besitz der Familie. Die Brüder erweiterten ihr Imperium, kauften etwa Verlage wie Random House dazu, der 1998 zu etwa 1,4 Milliarden Dollar von Bertelsmann übernommen wurde. Als Vorstand von Condé Nast, wo Dutzende internationaler Zeitschriften, unter anderem Vogue und Vanity Fair verlegt wurden, übte Si beträchtlichen kulturellen Einfluss aus.