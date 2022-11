Fotografisches Erbe Düsseldorf bekommt nun doch sein Fotoinstitut

Im Streit um den Standort des Deutschen Fotoinstituts sind die Würfel gefallen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth entschied sich gegen die Empfehlungen von Experten für Düsseldorf.

Am Ehrenhof soll das Deutsche Fotoinstitut entstehen, gegenüber vom NRW Forum. Das Südende begrenzt die Tonhalle. (Foto: Henning Kaiser/dpa) Standort für das geplante Fotoinstitut

Düsseldorf Claudia Roth hat kurzen Prozess gemacht und entschieden: Das „Deutsche Fotoinstitut“ kommt nach Düsseldorf. Damit ist eine lange Hängepartie beendet, nachdem sich ihre Vorgängerin, Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), nicht zu einer Entscheidung hatte durchringen können.

Die geplante ursprünglich „Bundesinstitut für Fotografie“ titulierte Einrichtung sollte ihrer ursprünglichen Bestimmung zufolge als zentrale Einrichtung das fotografische Erbe der Nation sichern und zugänglich machen sowie bestehende Einrichtungen durch fachliche Expertise bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen.

Die Stadt Düsseldorf hatte kurz vor Bekanntwerden der Entscheidung am vergangenen Freitag ihre Überzeugung unterstrichen, „dass das Deutsche Fotoinstitut in Düsseldorf seinen Platz finden sollte“. Ohne Unterlass hatte sie in den letzten Jahren für den Standort Düsseldorf geworben, sich schrittweise zusätzlicher Mitstreiter versichert, in Gestalt der Kölner SK Stiftung Kultur und der Kunstakademie Düsseldorf und 2021 eine neue Koordinierungsstelle Fotografie eingerichte, die allen fotografischen Initiativen als Ansprechpartnerin dienen soll.