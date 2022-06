Kolonialismus Benin-Bronzen: Die Rückgabe eröffnet neue Chancen

Deutschland macht den Weg für die Eigentumsübertragung der Benin-Bronzen an Nigeria frei und restituiert die ersten beiden Bronzen.

Das Museum hat mehr als 60 dieser Bronzen in seiner Sammlung. (Foto: Christoph Schmidt/dpa) Benin-Bronzen im Linden-Museum Stuttgart

Düsseldorf Nachdem Frankreich bereits am 10. November 2021 sechsundzwanzig einst aus dem Königreich Benin geraubte Objekte zurückgegeben hat, folgt nun Deutschland am Freitag mit einer Absichtserklärung und der Rückgabe der ersten zwei Benin-Bronzen aus Berliner Beständen.

Damit schlagen Deutschland und Nigeria ein neues Kapitel kultureller Beziehungen auf, das Chancen für beide Seiten eröffnet. Insbesondere aber werden die Nachfahren des Königreichs Benin wieder an einen Teil ihrer Geschichte anknüpfen können und in der Lage sein, selbstbestimmt über ihren Kunstbesitz zu verfügen.

Die von Deutschland und Nigeria paraphierte Absichtserklärung macht den Weg für die Eigentumsübertragung an das westafrikanische Land frei. Vorangegangen war eine Vereinbarung zwischen dem Auswärtigen Amt und der nigerianischen Regierung im November vergangenen Jahres.

Beteiligt sind fünf überwiegend staatlich geführte Häuser: das Linden-Museum in Stuttgart, das Museum am Rothenbaum in Hamburg, das Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln, das Völkerkundemuseum Dresden/Leipzig und das Ethnologische Museum in Berlin.

