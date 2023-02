Künstliche Intelligenz Ohne Mitwirkung des Menschen ist es keine Kunst

Jonas Lund hat seine Ausstellung komplett im Dialog mit Künstlicher Intelligenz entwickelt. Sie ist bei ihm aber nicht mehr als ein Instrument.

Die Tapisserie entstand im Dialog mit einem Text-Bild-Programm. (Foto: Marjorie Brunet Plaza; OFFICE IMPART) Jonas Lund „The Masters of the Leash“

Düsseldorf Das gab es noch nie. Der aus Schweden stammende Künstler Jonas Lund hat seine jüngste Schau durchgängig mit den neuen Software-Anwendungen ChatGPT und mit Stable Diffusion entwickelt.

„In the Middle of Nowhere“ eröffnet heute in der Galerie Office Impart in Berlin und läuft bis 10. März. Dafür nutzte Lund KI als Sparringspartner, „indem ich ChatGPT mit verschiedenen Szenarien konfrontiert und das Programm darüber aufgeklärt habe, wer ich bin.“ Dann wurden verschiedene Optionen diskutiert. „Aber letztendlich liegen alle Entscheidungen zum Konzept der Ausstellung als Wohnraum eines Nerds bei mir,“ schreibt der Künstler dem Handelsblatt in einem Email-Interview.