Kunsthandel König Galerie: Wiener Ableger überstürzt geschlossen

Die König Galerie schließt ihren Wiener Standort nach nur einem Jahr. Entgegen ursprünglichen Absichtserklärungen heißt es nun, er sei von vornherein als „Pop Up“ angelegt gewesen.

Der Berliner Galerist schließt seinen Standort in Wien nach nur einem Jahr. (Foto: IMAGO/APress) Johann Koenig

Wien Das rasche Ende kam dann doch überraschend: Nur ein Jahr, nachdem der bisweilen etwas sprunghafte Berliner Galerist Johann König einen Standort in Wien eröffnet hatte, schließt er diesen wieder: Ende Oktober feiert man die Finissage der Schau von Alicja Kwade – und damit das Gastspiel Königs im Art-Déco-Gebäude gegenüber der Secession.

Der Raum war eine Kooperation mit dem Gastronom Martin Ho, über deren konkrete Details wenig bekannt war. Vieles war angekündigt, das dann doch nicht stattfand, etwa Ausstellungen von Thomas Schütte sowie Marina Abramović und Ulay.

Als die Räumlichkeiten am 7. Oktober 2021 eröffneten, suggerierte man, dass das Projekt durchaus auf längere Sicht angelegt sei. In einer Presseaussendung war gar die Rede von einer „neuen Institution in der Wiener Kulturlandschaft“. Diese sei weniger als Verkaufsraum gedacht, sondern als Ausstellungshaus, erklärte König mehrfach, auch gegenüber der Austria Presse Agentur, und zwar für mindestens drei Jahre.