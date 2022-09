Deutscher Kunsthandel Besteuerung von Galerien: Bauchweh bei Bescheid

Einmal im Jahr veranstaltet der Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler einen Praxistag, auf dem Fachleute die Branche auf den neuesten Stand bringen.

Die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Galerien und Kunsthändler (BVDG) und ihre Mitstreiterin setzen sich seit zehn Jahren für die Rückkehr zum ermäßigten Mehrwertsteuersatz ein. (Foto: Raphael Hingst, Galerie Frank Schlag & Cie.) Birgit Maria Sturm (li.) und Silvia Zörner

Köln „Sieben statt 19!“ Seit zehn Jahren kämpft der Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler (BVDG) für die Wiedereinführung des ermäßigten Steuersatzes für Kunst und Antiquitäten. Nun fühlt man sich so nah am Ziel wie noch nie. Die Hoffnung inspirierten unerwartete Bewegungen in der deutschen Politik, aber vor allem eine Steilvorlage von Seiten der EU Ende 2021. Sie räumt mit einem Entwurf zur Änderung der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie den Mitgliedsländern nun die Möglichkeit ein, ihre Gesetzgebung zu korrigieren.

Auf dem alljährlichen „Praxistag für Galerien“ gehörte die im Duett vorgetragene Rückschau auf eine Dekade Kampf für die Rückkehr zur ermäßigten Mehrwertsteuer sicher zu den kurzweiligsten Beiträgen; vorgetragen von Birgit Maria Sturm, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Galerien und Kunsthändler (BVDG), und ihre Mitstreiterin Silvia Zörner.