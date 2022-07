Messe Monte Carlo: Kunst für den wohlsituierten Sammler

Die 6. Kunstmesse „artmonte-carlo“ in Monaco umgarnt Kunstfreunde mit bekannten Namen und originellen Solo-Präsentationen jüngerer Kunst.

Die 193 Gallery bereitet der kenianischen Fotografin eine Soloschau (Ausschnitt aus einem Hochformat). (Foto:𧇁 Gallery) Thandiwe Muriu „CAMO 38”

Monte Carlo Von Jahr zu Jahr wird das kulturelle Umfeld in Monaco für die Kunstmesse „artmonte-carlo“ günstiger. Die sechste Ausgabe vereint bis 16. Juli im Grimaldi Forum 40 Galeristen und wird von diversen Kunstveranstaltungen umrahmt.

Die Julia Stoschek Collection zeigt sieben Videos aus ihrer enormen Sammlung in einem Fabrik-ähnlichen Saal. Die Ausstellung des Schuhmachers Christian Louboutin „Exhibition(niste)“ betört durch ihre aufwendige, fantasievolle Präsentation von Kunst- und Schuhwerk. Im monegassischen Museum NMNM sieht man Helmut Newtons in Monaco und Umgebung aufgenommene Fotos. An mehreren Orten der Stadt stellt das Auktionshaus Artcurial Skulpturen auf.

Die Kunstmesse hält diesmal ein geschicktes Gleichgewicht zwischen zeitgenössischer Kunst und dem sogenannten „Zweitmarkt“. Diesen bedient zum Beispiel der Leiter der monegassischen Galerie Retelet, der an lokale Investoren verkauft, die ihre Vermögenswerte diversifizieren möchten und auf sichere Werte setzen wie etwa Bilder von Sam Francis, Peter Halley oder Férnand Leger.