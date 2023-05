 Pilara Family Foundation: Nach Mieterhöhung: Fotosammlung wird verkauft

Weil sich die Miete verdreifachen sollte, muss das Fotomuseum der Pilara Familienstiftung schließen. Jetzt kommt die renommierte Sammlung unter den Hammer.

Die in einem großen Abzug vorliegende Rassismus-Studie erzielte 952.500 Dollar mit Aufgeld. Erwartet wurden 350.000 Dollar. Es ist der höchste Preis, der für den Künstler je auf einer Auktion erzielt wurde. (Foto: Sotheby's) Robert Frank „Charleston, S.C.“

New York Im Juli 2025, wenn der Mietvertrag ausläuft, wird eines der weltweit größten und wichtigsten Spezialmuseen für Fotografie, „Pier 24 Photography“ in San Francisco, schließen. Es war vom ehemaligen Finanzier Andrew Pilara (81) 2010 in einem renovierten Lagerhaus direkt unter der Bay Bridge für seine wachsende Fotosammlung eingerichtet worden.

Innerhalb von 20 Jahren war die kostenlos zugängliche Sammlung mit dem Schwerpunkt auf amerikanischer Fotografie der Nachkriegszeit auf über 4000 Fotos angewachsen. In jüngster Zeit kamen auch junge Künstler dazu, wie Katy Grannan und Richard Learoyd. „Es gibt nichts Vergleichbares in den Vereinigten Staaten“, begeistert sich selbst Jeff Rosenheim, Curator in Charge der Fotoabteilung des New Yorker Metropolitan Museum.