Kunst-Stiftung Nach den Feiern zum 20-jährigen Bestehen: Wie geht es weiter mit der Alfred Ehrhardt Stiftung?

Vor 20 Jahren ging in Köln die Alfred Ehrhardt Stiftung an den Start. Nun überlegt die Familie von Sohn Jens Ehrhardt, wie sie das Erbe des vielseitigen Künstlers künftig bewahren will.

Ende 2009 zog die Kunststiftung von Köln nach Berlin auf die Auguststraße. Hier bereichert sie mit einem kontinuierlich wechselndem Ausstellungsprogramm das Kulturleben Berlins. (Foto: Carsten Eisfeld; Alfred Ehrhardt Stiftung) Alfred Ehrhardt Stiftung

Düsseldorf Ein besseres Zuhause konnte das Lebenswerk Alfred Ehrhardts (1901-1984) kaum finden als eine finanziell gut ausgestattete Stiftung, die es erhält und kontinuierlich öffentlich zugänglich macht. Zu verdanken hat dies der vom Bauhaus geprägte Künstler seinem Sohn, dem Fondsmanager und Vermögensverwalter Jens Ehrhardt.

Seit die von Jens Ehrhardt gegründete Alfred Ehrhardt Stiftung (AES) vor 20 Jahren an den Start ging, hat sie so viel für das Werk des Vaters getan, wie es vielleicht nur ein monografisches Künstlermuseum hätte bewerkstelligen können. Zuerst in Köln, wo sie am 25. Januar 2003 in der Nachbarschaft fotoaffiner Galerien und Institutionen eröffnete; ab Ende 2009 dann in Berlin. Dort schlug sie in einem schön restaurierten Altbau auf der Auguststraße ihr Domizil auf.