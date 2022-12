Rath checkt ein Das 101-Ranking der deutschen Hotels – Das sind die prägenden Häuser und Persönlichkeiten

An die 101 besten Hotels Deutschlands wurden im Europa-Park Rust Auszeichnungen verliehen. Persönliche Anmerkungen unseres Kolumnisten zu den Preisträgern.

In Rust versammelten sich die Branchengrößen zur Preisverleihung des Rankings „Die 101 besten Hotels Deutschlands“. (Foto: BrauerPhoto/J. Reeth Gruppenbild mit Preisen

Düsseldorf Am Seriensieger Hotel Vier Jahreszeiten kommt bislang niemand vorbei: Auch in der nunmehr dritten Auflage des Rankings „Die 101 besten Hotels Deutschlands“ sicherte sich das Hamburger Luxushaus wie schon in den beiden Jahren zuvor den Gesamtsieg und zudem den ersten Platz in der Kategorie Grandhotels. Bei der Preisverleihung im Europa-Park Rust nahm General Manager Ingo C. Peters die Trophäen in Empfang.

Träger des Rankings ist das Institute for Service and Leadership Excellence, Partner sind unter anderem das Handelsblatt, die IU Internationale Hochschule und die Passion for Excellence AG. Bei der Preisverleihung in Rust versammelten sich Branchengrößen, die die deutsche Hotellerie maßgeblich prägen und gestalten, sowie Prominente wie Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz oder Politik-Urgestein Wolfgang Bosbach.