Watch and Wonders in Genf Mangelware Luxusuhren: Hersteller verknappen das Angebot

Am Mittwoch beginnt die Messe Watch and Wonders in Genf. Die Schweizer Hersteller exportieren immer weniger Uhren – die aber haben einen höheren Wert.

Die Schweizer Uhrenmarke hat eines ihrer bekannten Modelle für Linkshänder produziert, die die Uhr am rechten Arm tragen möchten. (Foto: PR) Rolex GMT II

Düsseldorf Die Lünetten glänzen, die Uhren strahlen im Schaufenster des Juweliers Laerbusch in Mülheim an der Ruhr. An einigen Modellen der Marke Rolex stehen fünfstellige Preise, daneben „Unverkäufliches Ausstellungsexemplar“. Interessenten, die die Uhr sofort kaufen würden, gehen leer aus – überall in Deutschland. Schilder wie die im Mülheimer Stadtteil Saarn gehören zur Auslage wie das Ticken zu einer mechanischen Uhr.

Wenn sich vom heutigen Mittwoch an Juweliere aus aller Welt und die Hersteller aus der Schweiz, Deutschland und Italien bei der Messe Watch and Wonders in Genf treffen, dann schauen sie auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück.

Der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FHS) verzeichnete einen Anstieg der Verkäufe, der sich fast auf dem Niveau von vor der Pandemie einpendelte. Uhren im Wert von knapp mehr als einer Milliarde Euro wurden allein in Deutschland verkauft, 2020 waren es noch 887 Millionen.